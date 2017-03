Jake y Maggie Gyllenhaal "discuten" con frecuencia

Aunque Jake y Maggie Gyllenhaal han escenificado en los numerosos actos en los que se han presentado juntos una estrecha relación fraternal que a todas luces parece idílica, ahora el guapo actor se ha encargado personalmente de desmontar esa imagen tan positiva que de ellos tiene la opinión pública revelando que, como cualquier otra pareja de hermanos, en ocasiones se enfrascan en airadas discusiones que suelen versar sobre la concepción tan diversa que ambos tienen sobre la industria del cine a la que pertenecen.

"Mi hermana y yo solemos discutir sobre este asunto con bastante frecuencia. Si he tenido que perder peso o aprender alguna habilidad nueva que pueda acarrear cierto sufrimiento, ella siempre me dice: 'No tienes por qué transformar tu físico y tu apariencia para poder interpretar a un personaje'. Y la verdad es que a veces llegamos a un acuerdo y en otras ocasiones no", reveló el intérprete en conversación con el diario británico The Guardian.

Mientras que la reputada actriz está convencida de que para encarnar a un personaje no es tan importante el parecido físico, sino que la gesticulación y la transmisión de las emociones resulte creíble, su no menos famoso hermano siempre ha hecho todo lo posible para poder adaptarse, mental y físicamente, al papel en cuestión con el objetivo de que el público deje de ver en él a la persona y se centre únicamente en su personaje.

"Quiero decir, no creo que para ser actor solo se necesite cambiar radicalmente de imagen. Transformar tu cuerpo es una cosa y el oficio de intérprete es otra. Pero sí, dedicar tiempo a preparar el papel y ser ágil en ese sentido son muy importantes. Es verdad que hay mucha gente a día de hoy que piensa que todo el mundo puede ser actor, y es un proceso mucho más complicado de lo que parece", explicó en la misma entrevista, antes de profundizar sobre las implicaciones que tiene para un actor crear un personaje y dotarle de humanidad.

"Mucha gente dice: 'No puede ser tan difícil, ¿verdad?'. Pero la verdad es que construir el personaje desde el guion y entender el comportamiento humano de forma que puedas replicarlo es una habilidad que hay que aprender y desarrollar a base de la experimentación y el descubrimiento. Yo suelo comparar a mis actores favoritos con los artistas capaces de crear otros universos", aseveró.