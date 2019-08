Jameela Jamil vivió un momento bochornoso con la duquesa de Sussex

Cuando las protagonistas del número de agosto de la edición británica de Vogue fueron contactadas por la publicación para preguntarles si estaban interesadas en participar en ese especial titulado 'Fuerzas por el cambio', ninguna de ellas estaba al corriente de que era la duquesa de Sussex quien se encontraba detrás de ese proyecto tan especial. A excepción de Salma Hayek, claro está, que ha presumido de que gracias a su amistad con el editor jefe ella sí había sido puesta al corriente de lo que estaba sucediendo realmente con antelación.

Debido a esa falta de información, la actriz y activista Jameela Jamil -que aparece en la portada como reconocimiento a su iniciativa 'I Weigh', que trata de acabar con los cánones imposibles de belleza que imperan en la actualidad- no esperaba que nadie se pusiera en contacto con ella después de que escribiera un artículo sobre la brecha salarial para la publicación.

"Nadie nos dijo que había un editor invitado, y mucho menos que era todo cosa de Meghan. Ella me llamó varios días después de que saliera la revista, ¡e ignoré su llamada tres veces! Cuando por fin le respondí al teléfono y me di cuenta de que era ella, me quise dar de bofetadas", ha confesado Jameela a la revista Grazia.

"Me explicó que ella había editado el número y se disculpó por todo el secretismo que había rodeado al proceso. Me dijo que me había elegido para aparecer en el número porque estaba al corriente de mi trabajo y es una gran admiradora. Saber que ella ha visto lo que hacemos con 'I Weigh' significa un mundo para mí".Durante su conversación, la esposa del príncipe Enrique le causó una impresión muy favorable por lo amable, cercana y sorprendentemente divertida que se mostró.

"No la había visto nunca antes, pero charlamos con mucha naturalidad. Me comentó lo importante que es para ella la igualdad salarial y me dijo que le encanta 'The Good Place'. Me quise morir de la vergüenza, porque eso significa que ha visto las bromas que he hecho sobre ella en la serie", ha explicado acerca de la ficción de Netflix en la que da vida a una joven de la alta sociedad británica llamada Tahani, que siempre presume de sus logros personales y de sus amistades importantes, entre las que se incluirían los duques de Sussex.

"Me dijo que le estaba muy agradecida a Tahani por haberle presentado a Enrique. No sabía qué hacer, solo pude contestarle: 'No hay de qué'", ha desvelado.