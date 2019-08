Jameela Jamil por fin puede mostrar sus "lorzas" en las campañas publicitarias

La actriz Jameela Jamil ha celebrado como todo un logro personal la última imagen promocional de la serie 'The Good Place', en la que posa junto al resto de sus compañeros de reparto enfundada en uno de los elegantes vestidos con escote palabra de honor que tanto le gustan a su personaje en la ficción, Tahani, y que le marca un pliegue al ceñírsele debajo de los brazos y en la parte posterior.

"Por fin estoy en posición de insistir en que no se retoque mi imagen, ni siquiera en las vallas publicitarias", ha anunciado orgullosa en un tuit. "Siempre me salen lorzas en la espalda con todos los sujetadores que me pongo. Y antes solía ocultar o eliminar muchas fotos por culpa de esa grasa o por mi papada o cualquier otra 'imperfección', porque no veía que ninguna de las personas que salen en televisión también las tuviera".

La intención de la intérprete, como ella misma ha explicado en otro mensaje, es animar a todo el mundo a que se ponga esos vestidos, pantalones cortos o bañadores que no se atreven a llevar en público por miedo a romper "alguna norma" no escrita o al creer que no son aptos para su tipo de silueta.

Por otra parte, Jameela -que es muy consciente de la manera en que se percibe su propia belleza- ha insistido en que no quiere pecar de pesada ni dar sermones a nadie: "Y por cierto, no os estoy mandando que celebréis la grasa de vuestra espalda ni nada parecido. No hay nada más molesto que escuchar a una actriz esbelta dar lecciones sobre cómo deberían de sentirse los demás acerca de su físico. Lo único que pido es que aceptemos nuestros cuerpos como lo que son: normales y humanos, y muy variados, sin sentir vergüenza o que no están a la altura", ha matizado.