Jameela Jamil busca nuevas amigas a través de una app

Cada vez resulta más habitual toparse con el perfil de una celebridad en alguna de las apps de citas más exclusivas del momento debido a que incluso ellas necesitan en ocasiones ayuda para encontrar el amor, y ese mismo principio se aplica también a la hora de conocer gente.

La actriz y activista Jameela Jamil, por ejemplo, se acaba de sumar a una iniciativa de la aplicación Bumble, que inició su andadura como un servicio tradicional de citas en el que las mujeres se reservaban el derecho a dar el primer paso y que ahora se ha propuesto ofrecer una nueva red de contactos a las personas que buscan nuevos amigos siguiendo ese mismo principio.

"Me he dado cuenta de que contar con un grupo de amistades que te apoyen hacen que todo sea posible", ha explicado la intérprete de la serie 'The Good Place', que reconoce que sin el apoyo de sus seres queridos jamás podría haber puesto en marcha la iniciativa 'I Weigh', con la que hace campaña por la inclusividad y lucha contra los cánones de belleza imposibles en las redes sociales.

"Es hora de que veamos como algo totalmente normal la necesidad de buscar nuevos amigos, especialmente cuando los que ya teníamos dejan de ser lo que necesitamos. Me emociona haberme registrado en la app y ejercer además el papel de embajadora". El objetivo de la celebridad al unirse a Bumble BFF es entrar a formar parte de un "ecosistema de mujeres increíbles y amables" y no duda en recomendar a cualquiera que, como ella, se haya sentido solo alguna vez que le dé una oportunidad a la aplicación.

Como aliciente, ha organizado un concurso entre los nuevos usuarios de la app de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia sorteando una cena con ella en Los Ángeles. Y por si eso no resultara lo suficientemente tentador, esa cita platónica incluye un viaje a Los Ángeles con todos los gastos pagados.