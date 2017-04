James Corden revela que su popular programa casi no ve la luz

El presentador estrella de "The Late Late Show", James Corden, reveló que su popular programa de la cadena estadounidense CBS, cuyos videos en internet han sido vistos millones de veces, estuvo a punto de no salir al aire.

CBS le propuso inicialmente un contrato ridículo al humorista británico, explicó en el festival PaleyFest TV en Hollywood.

"CBS me llamó para decirme que les gustaría que hiciera una prueba para 'The Late Late Show' y les dije que no sabía, porque yo estaba trabajando en una comedia musical de Broadway", contó Corden. "Entonces me ofrecieron el programa y me hicieron una oferta espantosa. Todo el mundo aquí en CBS sabe que la oferta era terrible. Y yo dije que no".

La cadena insistió tres meses más tarde con una oferta más atractiva y Corden, de 38 años, se dio cuenta de que si seguía diciendo que no se privaría de la oportunidad de ser "creativo todos los días".

Al asumir en marzo de 2015 la animación de "The Late Late Show", que presentaba antes que él Craig Ferguson, Corden redefinió el programa, reinstaurando la tradición de invitar a celebridades para sentarse con él en el sofá.

Estas innovaciones llevaron al programa a ganarse un Emmy en 2016. Y sus dos secuencias humorísticas, "Carpool Karaoke" y "Drop the Mic", se convirtieron en verdaderos fenómenos en internet, donde han sido vistas y compartidas por millones de personas.

"Carpool Karaoke", en el que ha puesto a cantar a famosos como Michelle Obama, Madonna o Justin Bieber mientras recorren las calles en un coche conducido por él, se convertirá incluso en una serie de 16 episodios para Apple Música.

Estos karaokes han sido vistos 1.300 millones de veces en YouTube. El que hizo con la cantante Adele ha sido visto más de 152 millones de veces en seis meses.