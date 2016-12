James Franco no tiene suerte en el amor

A pesar de ser uno de los actores más polifacéticos de su generación, un autor consagrado y un respetado académico, y ese es solo el principio de una larga lista lista de logros, hay un terreno en el que James Franco no ha conseguido aún triunfar, y ese es el del amor, ya que se siente incapaz de mantener una relación que perdure en el tiempo.

"No me va demasiado bien en el plano romántico. Creo que soy un tipo bastante cariñoso y que se preocupa por los demás, pero no soy demasiado dado a los grandes gestos románticos, me parece que eso es algo en lo que tengo que trabajar", reconoció el intérprete en conversación con 'Entertainment Tonight'.

La perenne soltería de James Franco contrasta con la estabilidad sentimental que ya han conseguido encontrar sus hermanos menores, Dave y Tom, especialmente en el caso del primero, que en breve contraerá matrimonio con su novia, la también actriz Alison Brie.

"Se supone que deben casarse en febrero. Él está muy tranquilo, como si no fuera gran cosa", revela fascinado el integrante más famoso de la familia.Por otra parte, el opaco historial amoroso del intérprete no ha hecho más que avivar las especulaciones en torno a su orientación sexual, algo que a él no le importa demasiado.

"Hay cierta confusión en lo que respecta a mi sexualidad... pero lo más interesante de todo es, ¿por qué le interesa a la gente? Bueno, supongo que porque soy una celebridad y quieren saber con quien me acuesto. Bueno, si tu definición de ser gay o hetero depende de con quien mantengo relaciones sexuales, entonces se podría decir que soy un poco gay", aseguraba en una entrevista a New York Magazine.