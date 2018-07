James Gunn, tras ser despedido por Disney: "Asumo toda la responsabilidad"

El director James Gunn, despedido hoy por Disney de la película "Guardians of the Galaxy Vol. 3" por unos antiguos y controvertidos mensajes en Twitter, aceptó la decisión del estudio por su comportamiento pasado.

"Aunque haya pasado mucho tiempo, entiendo y acepto las decisiones empresariales adoptadas hoy. Incluso muchos años después, asumo toda la responsabilidad por la manera en que me comporté entonces", afirmó el cineasta en un comunicado.

"Mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, errores totalmente fallidos y desafortunados para ser provocador. He lamentado (los mensajes) durante muchos años desde entonces, no solo porque eran estúpidos, para nada divertidos, extremadamente insensibles y ciertamente no provocadores como esperaba, sino porque no reflejan la persona que soy o he sido durante un tiempo", dijo.

Gunn, que ya dirigió las dos primeras entregas de "Guardians of the Galaxy", fue despedido hoy por Disney tras salir a la luz una serie de antiguos y controvertidos mensajes en Twitter, ya borrados de su perfil, en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia o las violaciones.

"Las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio", dijo hoy en una nota de prensa el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn.

Gunn ya pidió perdón este jueves, antes de ser despedido, a través de varios tuits en su cuenta oficial.

"Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", escribió Gunn.

Diferentes voces del conservadurismo en Estados Unidos rescataron estos días mensajes antiguos de Gunn, que, en las redes sociales, es conocido por sus críticas a la derecha y al presidente, Donald Trump.

"Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. Shhh!", escribió el realizador en 2009.

"Estoy haciendo una gran adaptación en Hollywood de (el libro infantil) 'The Giving Tree' con un final feliz: el árbol vuelve a crecer y le hace una felación al niño", escribió en 2011.

Gunn fue el director de "Guardians of the Galaxy" (2014) y de su secuela "Guardians of the Galaxy Vol. 2", dos cintas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel y que contaron con Chris Pratt y Zoe Saldaña como protagonistas.

La primera cinta recaudó 773 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la segunda se embolsó 864 millones.

Estaba previsto que el rodaje de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" comenzara antes de final de año.