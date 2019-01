Jamie Lee Curtis critica a la "chica del agua Fiji" en las fotos de los Globos de Oro

Más allá de los chistes, los comentarios jocosos y el sinfín de 'memes' que generó la presencia de una modelo sosteniendo una bandeja plagada de botellas de agua de la marca 'Fiji' -y en ocasiones mirando directamente a cámara a pesar de mantenerse en segundo plano- en varias de las fotos que han trascendido del paso por la alfombra roja de las celebridades que asistieron el pasado domingo a la gala de los Globos de Oro, la actriz Jamie Lee Curtis ha echado mano de sus redes sociales para explicar, con su vehemencia habitual, por qué semejante maniobra publicitaria no debería haber tenido cabida en la considerada como antesala de los Óscar.

"Traté de evitar a toda costa y de forma deliberada verme ligada a esas promociones absurdas de las marcas Fiji y Moët [la firma de champán que también ejercía de espónsor], en las que varias chicas jóvenes posaban con una bandeja llena de esos productos cerca de una cámara situada expresamente para ello. Sabía por qué el fotógrafo estaba concretamente ahí y dije claramente, y en voz alta, que yo no quería hacer publicidad para ninguna de esas marcas", ha asegurado la intérprete en una extensa publicación compartida en su perfil de Instagram.

A sus 60 años y con la dilatada trayectoria de la que puede presumir en el seno de la industria del cine y la televisión, la reputada artista no ha caído en el error de manifestar una falsa ingenuidad y expresar una supuesta consternación ante el mero hecho de que estos eventos se vean sufragados, en buena parte, con el dinero de poderosos anunciantes. De hecho, la estrella de Hollywood ha dejado claro que su irritación procede únicamente de la forma tan desconsiderada y sibilina en que se llevaron a cabo estas prácticas y, sobre todo, de la falta de consentimiento previo.

"Los patrocinadores de estos eventos deben pedir permiso a la gente y no forzarles a que posen para una foto con sus productos. La perspectiva de esta foto muestra claramente que he querido alejarme [de la modelo del agua Fiji], y aun así aparece dentro del cuadro", ha argumentado la hija del legendario Tony Curtis al tiempo que compartía una de las instantáneas difundidas en los minutos previos a la ceremonia. "Mi marido, que no entra en medios ligados al mundo del espectáculo, me ha dicho que aparezco en la web de la CNN en una noticia que aborda este asunto", señalaba sobre la forzada aparición de la modelo en la cobertura informativa de la alfombra roja.