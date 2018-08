Jamie Dornan "jamás" superará la muerte de su madre

Independientemente de los éxitos que le ha venido reportando su carrera en el cine y, de forma previa, su triunfal paso por el mundo de la moda, lo cierto es que el actor Jamie Dornan (36) no ha dudado en reconocer que jamás será completamente feliz -ni siquiera con las alegrías que le brindan a diario sus hijas Dulcie (4) y Elva (2)- debido a la dramática y temprana muerte de su madre cuando el intérprete norirlandés solo contaba con 16 años de edad.

"Fue horrible. Muchas veces me digo que no soy plenamente consciente de los efectos que se derivan de perder a un ser querido, sobre todo cuando vives esa experiencia siendo muy joven. A lo largo de tu vida, y de forma constante, te das cuenta de que ese dolor se manifiesta de muchas formas, algunas de ellas impredecibles", ha confesado el artista en conversación con la BBC.

La progenitora del artista perdió la vida hace 20 años, como ha recordado el propio Jamie en la misma entrevista, a causa de un agresivo cáncer de páncreas que no tardó en minar por completo sus fuerzas. Eso explica que el astro de Hollywood haya decidido ahora honrar su memoria y pensar en ella desde un enfoque más positivo implicándose de lleno en las labores de investigación y concienciación de una organización sin ánimo de lucro en la que ejerce como principal benefactor.

"La semana pasada se cumplieron 20 años desde su fallecimiento. Siempre he querido estar ligado a una asociación solidaria cuya causa de verdad sienta como propia. Creo que la idea de respaldar estos trabajos encaja perfectamente en mi personalidad y tiene sentido debido a las experiencias que he vivido", ha explicado el protagonista de la saga 'Cincuenta sombras de Grey' para confesar, a continuación, que el deceso de su madre le arrebató una "sección muy significativa" de su juventud.

"Al ver a mi esposa y a mis hermanas ejercer de madres, me doy cuenta de que una sección muy significativa de mi juventud, la que tendría que haber vivido con ella, simplemente no existe. Y ahora que soy padre, la echo especialmente de menos porque me gustaría que mis hijas pudieran disfrutar de su abuela", ha aseverado.