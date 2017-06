Jamie Foxx dejó que Ed Sheeran durmiese en su sofá antes de ser famoso

A pesar de su dilatada trayectoria artística y de la naturalidad con la que se expresa ante los periodistas, el incombustible Jamie Foxx ha dejado patente en numerosas ocasiones que sigue siendo una auténtica caja de sorpresas y que guarda siempre un as en la manga para hacer de sus entrevistas algo memorable.

Después de hacer gala de su versatilidad ganando un Óscar, produciendo un programa de televisión, o colaborando en una de las canciones más populares de Kanye West, el astro de Hollywood ha decidido revelarse ahora como un destacado mentor de jóvenes artistas.

De hecho, en su última aparición ante los medios el intérprete no ha dudado en sincerarse sobre su llamativo hábito de asistir a todos aquellos diamantes en bruto, entre los que destaca nada menos que el cantautor Ed Sheeran, que solo necesitan un pequeño empujón por su parte para poder brillar en la industria del espectáculo.

"Dejé que Ed Sheeran durmiese en mi sofá durante seis semanas. Antes de hacerse famoso, solía venir a mi casa y yo no tenía reparo en acogerle. También lo hicieron Anthony Hamilton y Nick Cannon. Tienes que ayudar a cualquiera que demuestre esa sensibilidad artística, ese toque, tienes que ayudarles a volar", ha compartido con el portal de noticias Entertainment Tonight.

El joven Ansel Elgort, compañero del incombustible actor en el reparto de su más reciente filme, 'Baby Driver', ha querido corroborar las palabras del protagonista de 'Django Desencadenado' con su propio testimonio personal, del que se desprende que, efectivamente, Jamie Foxx tiene un corazón de oro que le lleva a volcarse con las nuevas generaciones.

"Le encanta propagar amor y respaldar a todo el mundo. Como un actor joven que aparece en el set de rodaje, y esto también va dirigido a Jon [Hamm], yo estaba muy emocionado por participar en esta película, pero no me podía imaginar el tipo de relación que tendría con estos tíos, me han apoyado muchísimo. Se han convertido en mis mejores referentes. [Jamie] me invitó a su casa y me dijo: 'Ven al estudio, quiero oír tu música'. Me ha apoyado mucho, lo cual ha sido maravilloso porque ha hecho el proceso mucho más divertido", ha confesado el intérprete de 23 años en la misma conversación.