Jamie Foxx celebrará a lo grande su 50 cumpleaños

Puede que todavía falte casi medio año para que Jamie Foxx cumpla nada menos que 50 años, pero la idea de reunir a todos sus allegados de cara a una fecha tan especial le tiene tan emocionado, que ya ha empezado a planear la que sin duda será una de las fiestas más multitudinarias y memorables de su vida.

"Voy a... bueno, no puedo decirlo delante de la cámara, pero digamos que me voy a volver loco. Vamos a ir a una isla. Los invitados llegarán progresivamente... Ya sabes, al final querré estar con mis colegas de verdad. Así que llegará un punto en el que diga a mi familia: 'Bueno, ya está, ahora os podéis ir'", aseguró en conversación con el presentador Jimmy Kimmel, quien por su parte no tuvo inconveniente alguno a la hora de bromear con el hecho de que parece que el intérprete juega con sus invitados como si de concursantes de un reality show se tratase.

Pese a que la edad no ha minado en absoluto su extrovertido y juvenil carácter, el cantante es consciente de que los años no pasan en balde cuando se relaciona con gente casi dos décadas menor, como le pasa con el novio de Khloé Kardashian y flamante jugador de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson.

"No me siento viejo, todavía me siento joven y bromista. Pero te sientes especialmente mayor cuando te encuentras con otra gente más joven. Por ejemplo, el año pasado cuando vi a Tristan en un partido, le dije: '¿Qué pasa hermano?'. Él me contestó: '¿Qué pasa viejo gángster?'. Yo me quedé en plan... 'Bueno, vale'", confesó en el mismo espacio televisivo sobre la diferencia generacional que le separa de algunos de sus más íntimos.

Otro de los problemas que se encuentra Jamie Foxx con su vitalista estilo de vida está íntimamente ligado a sus salidas nocturnas, ya que en ocasiones no puede evitar encontrarse por casualidad con los amigos de su hija mayor, Corinne, de 24 años.

"Ya no puedo salir por Los Ángeles. Solo hay gente joven en las discotecas. Sí que hay gente mayor en Nueva York y Miami, pero en Los Ángeles son todos demasiado jóvenes. El otro día estaba yendo a 1 OAK [una discoteca de Los Ángeles], y cuando iba a entrar, una de las chicas me paró para decirme: 'Oh Dios mío, ¡eres Jamie Foxx!'. Le contesté: '¿Qué pasa?'. Y ella me dijo: '¡Vamos a clase con tu hija!'", explicó entre risas en 'Jimmy Kimmel Live!'.