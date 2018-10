Jamie Lee Curtis podría haber sido agente de policía

El séptimo arte estuvo a punto de perder a una de sus actrices más longevas y a la reina del subgénero de terror conocido como 'slayer', a manos de las fuerzas del orden, y no precisamente por culpa de una juventud problemática.

Pese a ser hija de dos estrellas de Hollywood como Tony Curtis, uno de los grandes galanes de la industria en la década de los 50 y los 60, o Janet Leigh, la protagonista de la inolvidable escena de la ducha en 'Psicosis', en su adolescencia Jamie Lee Curtis jamás se planteó la posibilidad de seguir sus pasos a nivel profesional y solo cambió de opinión cuando la película 'Halloween' (1978) se cruzó en su camino casi por casualidad.

"Nunca pensé que pudiera dedicarme a esto. Era muy, muy mala estudiante, pero quería ser oficial de policía porque pensaba que era algo que podría dárseme bien. Me convertí en actriz por accidente mientras me preparaba para entrar en la academia de policía", ha recordado a su paso por el programa 'The Graham Norton Show' El papel de Laurie Strode marcó un antes y un después en su vida al convertirla en un rostro familiar para el gran público e impulsar su carrera en la gran pantalla, la cual se encuentra llena de grandes títulos que han dejado patente su versatilidad y buen hacer en cualquiera de los numerosos géneros en los que se ha embarcado, ya estén ligados a la comedia, al drama, o a la acción pura y dura.

En cualquier caso, a la incombustible intérprete de 59 años le resultaba muy atractiva la idea de retomar la historia de 'Halloween' con una segunda parte que, además de cerrar de alguna forma el círculo virtuoso que se desprende de su triunfal trayectoria, sirviera para acomodar las tramas de las cintas de terror a temáticas más acordes a los nuevos tiempos.

"La película conecta las historia de 1978 y 2018. Laurie está sufriendo las consecuencias de haber arrastrado un trauma durante tantas décadas sin la debida asistencia psicológica... La verdad es que estamos hablando de un filme terrorífico pero también muy intenso en lo emocional", ha explicado sobre una secuela que comienza con la sorprendente noticia de que el cruel y despiadado asesino Michael Myers ha escapado de prisión cuarenta años después de su frustrado intento de acabar con la vida de Laurie.