Jane Fonda es fan de la literatura erótica (pero no de "50 sombras de Grey")

La incombustible y carismática Jane Fonda (80) se ha pasado buena parte del verano aprovechando sus intervenciones públicas para reflexionar abiertamente sobre un tema en principio algo peliagudo, nada menos que el sexo en la tercera edad, pero del que se ha propuesto terminar de derribar todos aquellos tabúes que todavía impiden a ciertas mujeres expresarse con naturalidad sobre sus deseos y fantasías al respecto.

En esta ocasión, la inolvidable 'Barbarella' no ha tenido reparo en echar la vista atrás para rememorar con cierta nostalgia aquellas novelas eróticas a las que tenía acceso durante los años que vivió en Francia, un tipo de literatura que, como ella misma ha recalcado, no ha alcanzado los mismos niveles de calidad y sensualidad en su posterior desembarco en Estados Unidos.

"'Cincuenta sombras de Grey' no es un buen libro, la verdad, pero al menos me alegro de que se haya escrito algo desde el punto de vista de una mujer y que apela directamente a ella. Desde luego ha servido para que algunas mujeres de Estados Unidos empiecen a tratar el sexo con más normalidad. En ese sentido está bien", ha explicado la protagonista de la serie 'Grace and Frankie' durante una entrevista al podcast 'High Heels and Hangovers', poco después de haber reivindicado la "pornografía" europea.

"He leído muy buena pornografía. Viví muchos años en Francia y estoy muy familiarizada con estas cosas. Así que cuando salió [la primera novela de la saga de E.L. James], quise leerla para ver por qué había causado tanto revuelo. Y la verdad es que no hay ni punto de comparación", ha sentenciado.Hace solo unas semanas, la oscarizada intérprete acabó revelando, en medio de una entrevista sobre su nueva película 'Book Club', que a sus 80 años había alcanzado finalmente la ansiada plenitud sexual y, por tanto, que ciertos mitos asociados a la pérdida de apetito y energía en la tercera edad no se aplicaban ni mucho menos en su caso.

"Creo que para las mujeres el sexo se vuelve más satisfactorio con el paso de los años, básicamente porque entendemos mejor cómo funcionan nuestros cuerpos, sabemos mejor lo que queremos y no tenemos miedo a pedir a nuestros compañeros que hagan determinadas cosas por nosotras", manifestaba la también activista en conversación con el portal australiano news.com.au.