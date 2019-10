Jane Seymour no entiende por qué la nueva generación de actores se tatúa

Las estrellas como Jane Seymour se encuentran muy a menudo en la tesitura de dar consejo a jóvenes interesados en seguir sus pasos acerca de cuál es la mejor manera de labrarse una carrera tan longeva como la suya y ella siempre tiene muy claro qué decirles: nada de tatuajes.

"Personalmente, cuando conozco a algún aspirante a actor o actriz siempre le digo que no se tatúe o se haga cosas extrañas en el cuerpo porque se supone que, como intérprete, debes ser lo más parecido posible a un lienzo en blanco. Tu obligación es construir otra persona y convertirte en ella hasta que griten '¡corten!'", ha explicado en una nueva entrevista a People.

Por otra parte, la protagonista de "La Doctora Quinn" es consciente de que probablemente no le prestarán atención y acabarán cometiendo sus propios errores, al igual que hizo ella en su día.

En su caso, a la actriz de 68 años le habría gustado haber sabido disfrutar de la fama y sus ventajas en su juventud en lugar de estresarse sin necesidad.

"Me habría dicho que me tomara las cosas menos en serio. Habría sido menos dura conmigo misma porque siempre trataba de ser perfecta y no existe tal cosa en nuestra profesión", ha reconocido.