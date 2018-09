El hijo de Janet Jackson "besa la pantalla" cuando la ve en televisión

La cantante Janet Jackson (52) vuelve a disfrutar estos días de una posición más que destacada en la escena musical gracias a su exitosa gira mundial 'State of the World Tour' y, sobre todo, al popular sencillo 'Made for Now' que comparte con uno de los reguetoneros más reputados de la industria: el 'rey midas' del género Daddy Yankee.

Sin embargo, en esta etapa tan prolífica de su carrera la hermana del malogrado Michael Jackson -quien también perdió a su padre Joe a principios de este verano- se siente mucho más satisfecha de las alegrías que le brinda a diario su pequeño Eissa, el niño que la llevó a debutar en la maternidad hace 18 meses junto a su entonces marido Wissam Al Mana.

Tanto es así, que la incombustible intérprete no ha dudado en presumir durante su última entrevista del vínculo tan especial que le une a su hijo y de la adorable reacción que este protagoniza siempre que ve a su afamada progenitora en televisión, ya sea en medio de una de sus espectaculares actuaciones o en cualquier tipo de aparición pública.

"Sí, es un encanto, se viene de gira conmigo y me ha visto muchas veces en televisión. Y cuando lo hace toca la pantalla con su dedo y dice 'Mamá'. Y luego besa la pantalla cuando aparece mi cara", ha explicado con un punto de orgullo maternal durante su paso por la emisora de radio británica iHeart London."Ser madre me ha cambiado la vida, me encanta y estoy disfrutando de cada minuto de la experiencia. La maternidad es algo maravilloso", ha añadido en la misma conversación.

Por otro lado, la artista ha confesado que, a su corta edad, Eissa ya está demostrando contar con un gran potencial para acabar convirtiéndose en un pianista virtuoso o, en su defecto, en el enérgico batería de una banda de rock. No obstante, será él y nadie más quien decida, cuando llegue el momento de hacerlo, si termina siguiendo los pasos profesionales de la gran mayoría del clan Jackson.

"Solo se dedicará a la música si de verdad quiere hacerlo. No es una vida fácil y eso lo sabemos todos. Pero si le apasiona componer y tocar instrumentos, pues tendrá que seguir su instinto. De momento ya toca el piano y le encanta la percusión", ha aseverado.