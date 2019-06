Janet Jackson recibe "energía" e "inspiración" de su hijo Eissa

La cantante Janet Jackson ha demostrado en los últimos tiempos que es capaz de combinar con maestría su condición de madre del pequeño Eissa (2) fruto de su extinto matrimonio con Wissam Al Mana con el notable resurgimiento de su carrera musical en forma de exitosos sencillos y una residencia de conciertos en Las Vegas para la que, francamente, cada vez es más complicado encontrar entradas.

Semejante agenda de compromisos profesionales y familiares ha llevado a muchos de sus amigos a pensar que la estrella del pop es una "súper mujer" capaz de conseguir todo lo que se proponga, pero lo cierto es que la hermana del malogrado Michael Jackson está convencida de que la única razón por la que puede lidiar con todo ello reside en la "energía" y la "inspiración" adicional que recibe diariamente de su retoño.

"La verdad es que he bajado el ritmo muchísimo desde que soy madre, ya no ensayo tantas horas como antes porque tengo que atender a mi bebé. Ahora mis jornadas laborales están cortadas a la mitad, para poder pasar todo el tiempo posible con mi hijo", ha manifestado en una entrevista al suplemento cultural del Sunday Times justo antes de presumir del momento vital tan satisfactorio que atraviesa a todos los niveles.

"Siento que estoy viviendo una etapa maravillosa. Tengo un hijo precioso. Mis amigos me llaman "súper mujer" y Dios sabe que no lo soy. Creo que lo que están viendo es la energía y la inspiración que Eissa me proporciona todos los días. Él es sin duda mi luz", ha añadido con entusiasmo.

Al margen de su dilatada trayectoria artística y de las muchas experiencias que ha venido acumulando a lo largo de sus 53 años de vida, Janet asegura que todavía tiene por delante un sinfín de cosas por hacer y momentos de diversión que experimentar, aunque esos objetivos tampoco le quitan ya el sueño.

"He hecho mucho en mi vida y creo que en el fondo lo más importante es divertirse con ello. Hay un montón de cosas que todavía quiero hacer en la vida, seguir divirtiéndome, pero ahora creo que si no tengo oportunidad de hacerlas todas, pues tampoco me voy a lamentar por ello. Tengo un hijo que es precioso, y eso es lo que más necesito", ha sentenciado.