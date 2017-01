January Jones no necesita un padre para su hijo

Desde que en 2011 salió a la luz que estaba esperando su primer hijo, la actriz January Jones se ha negado en todo momento a hablar públicamente de la identidad del padre de su pequeño, Xander (5), pero además la protagonista de la famosa serie 'Mad Men' tampoco siente que haya ninguna necesidad de buscarle un padrastro a su retoño.

"Xander ya pasa mucho tiempo rodeado de hombres, con los padres de los vecinos o su abuelo, mi padre, que además es muy joven. Y también es bueno que un chico tenga cerca una mujer fuerte que le enseñe a respetar a las chicas. No hay nadie del sexo masculino que le diga que deje de llorar o que no tire la pelota como una chica, todas esas mi**das que algunas veces los papás dicen por accidente", explica la guapísima intérprete en una entrevista a la revista Red, en la que bromea acerca de que sus conocidos parecen más preocupados que ella misma en encontrarle pareja.

"La gente no para de intentar emparejarme y siempre me niego. Si conozco a alguien y nos apetece salir juntos, entonces genial, pero no es algo que vaya buscando".El hecho de que January no esté dispuesta en desperdiciar en citas sin ningún futuro el tiempo que podría pasar en casa jugando con su hijo o viendo realities en la televisión -sus dos aficiones principales- no implica que haya cerrado completamente la puerta al amor, ya que estaría dispuesta a reorganizar la rutina a la que ya se ha acostumbrado por el hombre adecuado.

"Estaría dispuesta a hacer sacrificios por la relación adecuada, pero no me parece que necesite un compañero. ¿Que si quiero uno? Puede, aunque no me siento sola o triste. Tendría que tratarse de una persona maravillosa para que me decidiera a hacerle hueco en mi vida. Alguien que contribuyera a mi felicidad y que no restara ni un ápice de la misma".