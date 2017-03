January Jones se planteó buscar el amor en un "reality show"

La actriz January Jones confiesa que su perfil de hombre ideal dista mucho del que tenía el famoso personaje que encarnó en la serie 'Mad Men', Betty Draper, ya que en lugar de buscarlos apuestos, ricos y bien entrados en años, la belleza rubia los prefiere por debajo de la treintena y 'sucios'.

Sin embargo, teniendo en cuenta que sigue sin encontrar a su media naranja, no debería resultar demasiado sorprendente que la intérprete llegara a considerar incluso una posible participación en un famoso programa de citas de la televisión estadounidense"Estaba viendo el programa ['The Bachelorette'], tomando un par de copas de vino, y de repente expulsaron a Ben [Higgins, uno de sus concursantes]. Me quedé como... 'Voy a ser la siguiente Bachelorette [soltera que elige entre un grupo de 25 solteros] y conseguir a ese tipo'. Pero mi agente me dijo que eso arruinaría mi carrera y me cortaron las alas, ¡pero es mi sueño!", bromeó en conversación con el presentador James Corden en su programa de televisión 'The Late, Late Show'. January Jones es madre soltera desde 2011 y, por tanto, ha criado a su pequeño Xander -del que nunca ha revelado quién es su padre- sin más ayuda que la que le prestan sus seres queridos del que nunca ha querido revelar su paternidad.

En su historial romántico aparecen nombres como el de Jason Sudeikis y Ashton Kutcher, pero ahora los prefiere más jóvenes y alocados."Cada vez que veo a alguien que me parece mono, lo busco en Google, y vaya, tiene 25 años. Entonces pienso, ¿cuál es mi problema? A mi hermana le pasa lo mismo. Vive en Los Ángeles y a las dos nos encanta que tengan tatuajes, una guitarra, que sean un poco sucios...", confesó sobre sus preferencias a la hora de buscar un idilio.