January Jones sigue soltera y sin compromiso

Lo que comenzó como una broma acerca de la afición de la actriz January Jones a los programas de citas como 'The Bachelor' y lo mucho que le gustaba uno de sus concursantes, Nick Viall, no tardó en dar pie a una serie de rumores que aseguraban que la guapa intérprete había cumplido su sueño y se encontraba viviendo la primera etapa de un ilusionante nuevo romance.La responsable, al menos en parte, de dar alas a ese tipo de especulaciones acerca de su estado sentimental fue ella misma al confesar a su paso por el programa 'The Late Late Show with James Corden' que se había sentido muy decepcionada cuando el mencionado Nick se puso en contacto con su agente con lo que January esperaba que fuera una proposición romántica y que acabó siendo una propuesta profesional -que rechazó- para participar juntos en el programa 'Lip-sync battle'.

Dicho y hecho, en cuestión de días no tardaron en surgir distintos testimonios que afirmaban haber visto a la pareja junta después de que, tras ver la entrevista, el guapo concursante decidiera supuestamente pedirle que saliera con él en una cita.Sin embargo, ahora la propia protagonista de 'Mad Men' se ha encargado de desmentir que entre ellos exista algo más que una bonita amistad, confirmando que sí se conocen en persona pero descartando la posibilidad de que se decidan a probar suerte como pareja.

"Es amigo mío, y es un chico muy dulce. Pero no, estoy soltera. Sí que nos conocemos y él me cuenta detalles muy jugosos sobre el programa", ha explicado la artista en declaraciones al portal ET Online.Parece que los amigos de January -madre de un niño de cinco años, Xander, al que cría sola y del que nunca reveló quién era su padre- podrán seguir dedicándose a su pasatiempo favorito: buscarle novio a la estrella aunque ella no se lo haya pedido. "La gente no para de intentarme emparejarme y yo siempre les digo: 'De eso nada'. Si conozco a alguien y nos da por salir juntos y conocernos, genial, pero no voy a buscar pareja de forma activa. Estoy dispuesta a hacer ese sacrificio para poder disfrutar de una relación de verdad, una que surja de forma natural. Además, a día de hoy no necesito un compañero de vida. ¿Que si quiero uno? Puede. Pero no me siento infeliz o sola ahora mismo", se sinceraba en una extensa conversación con la revista People.