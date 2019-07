Jason Derulo ha empezado a escribir sus propios guiones cinematográficos

Ahora que Jason Derulo aspira a convertirse en toda una estrella del cine más comercial gracias a su participación en la nueva adaptación del musical "Cats" para la gran pantalla en la que da vida al personaje de Rum Tum Tugger, lo cierto es que el cantante ya tiene la vista puesta en su prometedor futuro dentro del sector interpretativo y, en ese sentido, ha decidido directamente no esperar a que productores y directores sigan haciéndole ofertas a fin de asegurar la continuidad de su carrera.

"Estoy recibiendo un montón de guiones últimamente y la verdad es que no encajan perfectamente en mi estilo. Así que he empezado a escribir mis propios textos para poder actuar en proyectos que de verdad me motiven", ha revelado el intérprete de 29 años, quien debutará oficialmente en la industria del cine el próximo 20 de diciembre, fecha de estreno de la esperada película, en conversación con el diario británico Daily Star.

El intérprete de éxitos como "Talk Dirty" o "Breathing" no es precisamente una persona poco familiarizada con el concepto de escritura creativa, teniendo en cuenta que él ejerce siempre como principal compositor de sus pegadizas canciones.

Y aunque es plenamente consciente de las profundas diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el musical, Jason tratará de aplicar a su nuevo objetivo profesional la misma metodología de trabajo que tantas satisfacciones le ha dado en el pasado.

"El mundo del cine es bastante diferente a lo que he hecho antes, y creo que me cuesta verme limitado a ciertos personajes debido a mi naturaleza y a la forma en que me he criado. Siempre he necesitado que todo fuera perfecto para mí. Empecé a escribir canciones siendo muy joven porque me resultaba extraño cantar los temas de otros. Necesitaba que las canciones encajaran con mi personalidad, con mi rango vocal, con mis fortalezas. Voy a tratar de operar de la misma forma con mis películas", ha reflexionado en la misma entrevista.