Jason Mraz reconoce haber "experimentado" con hombres durante su relación con Christina Carano

Pese a que en ningún momento ha empleado la palabra 'bisexual' para tratar de resumir su doble vertiente en lo que a las relaciones personales se refiere, el cantante Jason Mraz no ha tenido inconveniente alguno a la hora de revelar que ha compartido varios idilios con hombres durante su actual convivencia con la guapa Christina Carano -con la que se casó en 2015- y, sobre todo, reflexionar sobre el origen espiritual de su tendencia a sentirse atraído por personas de ambos sexos.

"He tenido experiencias con hombres, incluso cuando estaba saliendo con la chica que luego se convertiría en mi esposa. Y claro, me quedé pensando: '¿Significa eso que soy gay?'", ha explicado en una sincera entrevista a Billboard.

"Y la verdad es que ha sido mi mujer la que me ha hecho entender la situación. Ella dice que tengo un 'espíritu doble', que es un término que emplean los nativos americanos. Y me gusta mucho", ha apuntado.

A principios de este mes de julio, y coincidiendo con la celebración del Orgullo a lo largo y ancho del planeta, el autor de temas como 'I'm Yours' sorprendió a propios y ajenos al compartir un mensaje de apoyo al colectivo que finalizaba con la frase: 'I am bi your side' 'Estoy a vuestro lado', pero con la inclusión de la primera sílaba de la palabra bisexual, lo que generó un gran revuelo entre sus seguidores que, sin embargo, él no acaba de entender.

"Sinceramente, nunca pensé que iba a ser algo tan revelador", ha asegurado sobre una condición de la que pensaba que el resto del mundo daba ya por sentado.

Lo cierto es que, en el año 2005, Jason ya dejó entrever que su orientación sexual era mucho más amplia de lo que muchos podían pensar al asegurar sin miramientos que, en el caso de que lo encontrara, estaría encantado de compartir el resto de su vida con otro hombre.

"Nunca he mantenido relaciones sexuales con un hombre, pero si algún día conozco al adecuado, lo haría sin dudarlo. Tengo un amigo gay con el que solía pasar casi todo el tiempo, básicamente estábamos juntos todos los días. Tenía demasiado vello facial, más del que me resulta atractivo, y un día me di cuenta -y me llevó tres meses percatarme de ello- de que era como si estuviéramos saliendo", confesaba en su momento.