Jay Z y Kanye West se reunirán para resolver sus diferencias

Los raperos Jay Z y Kanye West pasaron en menos de un año de embarcarse en giras conjuntas y exhibir en público una estrecha relación casi fraternal a protagonizar una serie de desencuentros de gran envergadura cuyo punto de partida reside en los reproches que el segundo lanzó al marido de Beyoncé desde el escenario de uno de sus conciertos, a finales de 2016, acusándole de haberle "abandonado" cuando más le necesitaba.

A partir de ahí, la escalada de tensión entre los dos músicos no ha parado de crecer en intensidad, ya que después de que Jay Z respondiera a su antiguo amigo con un duro ataque frontal a través de los versos de una canción de su último álbum, '4:44', a Kanye no se le ocurrió otra cosa que denunciar al servicio de streaming Tidal -fundado por Jay, pero del que él también era socio- por el supuesto impago de 3,5 millones de dólares en derechos de autor.Con este telón de fondo, resulta gratamente sorprendente que los equipos de ambos artistas, en lugar de cerrar filas en torno a sus respectivos jefes, hayan tratado de mediar entre ellos para poner fin a la disputa y resucitar de alguna forma la amistad de la que solían presumir en público.

"Los Generales [Kanye y Jay Z] tienen que reunirse para hablar de estos temas cara a cara, y lo harán pronto. Cuando el encuentro tenga lugar y resuelvan el rifirrafe, el asunto del dinero será pan comido", explica al portal TMZ una fuente ligada a Tidal.Con esta noticia, los fans de los dos raperos se llevarán una buena alegría al constatarse así que ambos están al menos abiertos a la posibilidad de protagonizar una esperada reconciliación, una teoría por la que casi nadie apostaba hace unos meses debido a las últimas informaciones que se habían venido publicando al respecto."Ahora mismo Jay Z tiene toda su atención puesta en sus responsabilidades como padre y en las labores de promoción de su disco, que está teniendo un gran éxito.

Para él, Kanye se ha convertido en una especie de mosca que no deja de molestarle y de la que solo quiere alejarse para poder vivir tranquilo", aseguraba otro informante al diario The New York Post.