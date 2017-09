Jay Z no está "interesado" en actuar en la Super Bowl

Aunque la semana pasada se daba casi por hecho que Jay Z ya estaba negociando su hipotética participación en el espectáculo intermedio de la Super Bowl del año que viene, lo que dejaba entrever que la búsqueda del sucesor de Lady Gaga en estas lides había finalizado, el entorno del rapero no ha dudado ahora en salir a la palestra para desmentir dicha información y reiterar que, de momento, el marido de Beyoncé no tiene "interés" alguno en un proyecto de semejante envergadura.

"Hay un montón de gente que no para de decir que Jay Z podría actuar junto a Justin Timberlake y otros grandes artistas, y eso es simple y llanamente mentira. Jay tiene un catálogo de éxitos lo suficientemente amplio como para ofrecer un número musical inolvidable por sí solo, pero la verdad es que ahora mismo no está interesado y no tiene planes de protagonizar el intermedio de la Super Bowl", asegura al diario The Sun una fuente cercana al intérprete.

A la espera de una confirmación oficial al respecto, la supuesta negativa del intérprete no debería resultar especialmente llamativa teniendo en cuenta que nunca ha acompañado a su célebre esposa en las dos ocasiones -como artista principal en 2013 y como invitada por Coldplay en 2016- en las que esta se ha presentado ante los aficionados al fútbol americano, a pesar del sinfín de duetos que ambos han protagonizado ya sea en sus respectivas giras o en otros grandes acontecimientos televisivos.

De hecho, parece que en la actualidad Jay Z está completamente volcado en las necesidades de su familia, sobre todo en las de sus mellizos Rumi y Sir -nacidos el pasado mes de junio-, al margen de que también haya aprovechado alguna que otra entrevista reciente para cerrar definitivamente aquellos conflictos que mantenía desde hace décadas con ciertos compañeros de profesión.

"Sinceramente, mi enfrentamiento con Fat Joe se sobredimensionó en exceso, la verdad es que solo llegamos a hablar dos minutos. Nunca he estado por la labor de generar rivalidades con mis compañeros, y menos ahora que ya no estoy metido en ese tipo de círculos", explicaba en una sincera entrevista al programa de radio Rap Radar.