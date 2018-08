Jeff Goldblum quiere ser padre de una niña

El actor Jeff Goldblum (65) no ha dudado en expresar abiertamente su deseo de repetir experiencia en la paternidad para poder presumir algún día tanto de la familia numerosa con la que contaría -el intérprete ya tiene a Charlie (3) y a River (16 meses) junto a su esposa Emilie-, como del hecho de disfrutar finalmente de la presencia en casa de una adorable niña. Sin embargo, y como ha confesado el propio artista, es posible que su mujer no esté demasiado por la labor a la hora de ayudarle a cumplir semejante objetivo.

"Me encantaría tener una niña. El otro día Emilie me dijo: 'En serio, me gustaría verte con una en brazos'. Pero en realidad no creo que esté muy ilusionada ante la idea. Pienso que para ella dos son más que suficientes", ha explicado el protagonista de 'Parque Jurásico' en una entrevista al diario británico The Times.A pesar de que ha pasado poco más de un año desde el nacimiento de su último retoño, tanto el actor como la propia Emilie -una antigua gimnasta olímpica de 35 años- siguen compartiendo interesantes reflexiones y debates acerca de lo apropiado o no de que un hombre de su edad, independientemente de lo bien que se conserve, sea padre de varios niños, así como sobre las ventajas e inconvenientes que ello acarrea.

"La verdad es que tuve que pensar mucho sobre ello antes de decidirme a ser padre, y todavía lo hago con frecuencia... Especialmente lo que significa tener hijos a esta edad y cómo arreglármelas para navegar entre el calendario de compromisos que tengo y mi deseo de vivir al máximo cada día que pasa. Lo hablo mucho con ella. Recuerdo que cuando mi mujer me dijo que estaría bien tener un bebé, lo hizo de una manera muy dulce y claramente genuina", ha añadido en la misma conversación para revelar, a continuación, que ambos llegaron a acudir a terapia para explorar las diferentes opciones que tenían a su disposición.

"Me fui con ella a ver a una terapeuta con la que yo ya trabajaba en ese momento y asistimos a varias sesiones durante un período de tiempo determinado, durante el cual nos planteamos todas las dudas e inquietudes que nos suscitaba el asunto. Al final llegamos a la conclusión de que nos hacía ilusión tener un hijo y también la idea de casarnos", ha aseverado.