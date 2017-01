Jemima Kirke se habría separado de su marido el pasado verano

La pintora y actriz de la serie 'Girls' Jemima Kirke y su marido Michael Mosberg -padre de sus dos hijas- habrían decidido seguir caminos separados el pasado verano tras siete años de matrimonio, según informa ahora Us Weekly. Aunque por el momento se desconocen las razones que les podrían haber llevado a tomar esta decisión, la misma revista asegura que Michael ya había comenzado a utilizar la exclusiva aplicación de citas Raya el pasado julio.

Jemima y su ahora supuesto exesposo se conocieron cuando ella estaba ingresada en un centro de rehabilitación para lidiar con los excesos que marcaron gran parte de la década de sus veinte años, que siempre ha descrito vagamente como "mucha fiesta y todas las demás cosas".

Posteriormente Michael, con quien contrajo matrimonio en 2009, creó su propio centro de rehabilitación en Brooklyn, donde residía la familia formada por las dos hijas de la expareja y los dos hijos que él tiene fruto de una relación anterior.El año pasado Jemima se sinceró acerca del hecho de que había comenzado a beber alcohol de nuevo en reuniones sociales, una decisión que en un primer momento no sentó demasiado bien a su entonces marido, aunque no está claro si fue un factor de peso en la ruptura de su unión.

"Mike estaba nervioso al principio. Me dijo: 'Mira, no voy a decirte qué tienes que hacer, eres adulta, pero no jo*as las cosas'. Tenía derecho a estar asustado, conocía mi historia. Pero antes era un persona diferente, tenía veintitantos años, no tenía hijos", explicaba la artista en una entrevista al periódico The Telegraph, en la que hablaba además de las dudas que le asaltaron durante mucho tiempo acerca de si era o no adicta.

"La razón por la que nunca había hablado de este tema antes es que no sabía qué coñ* era. Cuando vas a rehabilitación, e incluso más tarde, piensas que eres un adicto. Yo no sentía que esa etiqueta encajara conmigo, pero tenía miedo de volver a recaer si renegaba de ella. Es el mensaje que te transmiten en ese tipo de centros. Yo no creo que todo el mundo que tiene un problema con el alcohol o las drogas sea un adicto. Hay veces que es un problema, no una 'condición', y me parece que ese era mi caso", añadía.