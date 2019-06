Jemima Kirke quiere volver a casarse, pero solo por la "fiesta"

Aunque ella misma admite que no sería realmente necesario dada la dinámica prácticamente conyugal que les caracteriza desde hace meses, la actriz Jemima Kirke está muy entusiasmada ante la perspectiva de casarse algún día con el músico Alex Cameron y, de este modo, celebrar con una buena "fiesta" repleta de seres queridos el compromiso de por vida que ambos parecen haber firmado ya.

"Me casaría solo por la boda, por la fiesta. Ya le llamo "marido" de todas formas. Me parece que el título de "novio" no se aplica en nuestro caso. Además, he estado utilizando mucho la palabra "marido" en el hospital porque parece tener más peso entre las enfermeras", ha señalado a la revista Grazia.

La actual estancia del artista en el centro médico, como ha explicado la propia Jemima, se debe a una desafortunada caída que desembocó en una fractura de sus dos muñecas.

En cualquier caso, y dada la escasa gravedad del accidente doméstico sufrido por Alex, la que fuera intérprete de la serie "Girls" no tiene inconveniente alguno a la hora de describirse como una mujer "feliz" en todos los planos de la vida.

"Oh, sí, soy muy, muy feliz. Sinceramente nunca pensé que acabaría con un artista, porque en su momento sentía que sería imposible llegar a un punto de equilibrio debido al narcisismo que solemos tener los artistas. Y a veces ocurre, pero merece la pena contar con un novio como él. Mis hijos le adoran", ha añadido la estrella televisiva, madre de Rafaella (8) y Memphis (6) junto a su exmarido Michael Mosberg.