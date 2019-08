Jenna Dewan acaba de montar por primera vez en metro

A lo largo de sus 38 años de vida la bailarina y actriz Jenna Dewan nunca se había subido a un vagón de metro, algo que le resultó extremadamente desconcertante a su novio Steve Kazee -un orgulloso residente de la ciudad de Nueva York desde hace casi dos décadas- cuando se animó a compartir con él esa información recientemente.

Pese a su reticencia inicial, el intérprete -junto a quien ella ha encontrado de nuevo el amor tras su separación de Channing Tatum- no paró de insistir hasta que logró convencerla de que le diera una oportunidad al caótico sistema de transporte público neoyorquino y, afortunadamente, su primer trayecto se desarrolló sin problema alguno al tenerle a él como guía.

"Mi madre fue la primera que me llamó y me preguntó asombrada si era verdad que nunca antes había utilizado el metro. Tuve que confesarle que no, pero es que estaba convencida de que si trataba de viajar sola me perdería o me montaría en la línea equivocada. Sencillamente, no era una situación en la que me sintiera cómoda. Pero Steve se mostró inflexible, me dijo: 'Esto se acaba hoy. Vas a subirte al metro'", ha explicado ella en una entrevista al portal 'Access Hollywood' en la que ha prometido que repetirá la experiencia.

"Ahora ya lo tengo controlado y sé hasta cómo sacar un bono de viajes y todo".