Jenna Dewan se desnuda en cuerpo y alma para hablar de su nueva soltería

Con el apellido de su exmarido Channing Tatum, que utilizó durante su matrimonio, ya eliminado de su nombre artístico, la actriz y bailarina Jenna Dewan se ha sumergido en una nueva etapa personal y profesional marcada por su regreso a la pequeña pantalla como miembro del jurado del concurso 'World of Dance' y por su nueva soltería.

Sobre todos esos cambios y su actual relación con el padre de su única hija, Everly (5) -a quien tuvieron siete años después de conocerse rodando el filme 'Step Up' de 2006- se ha sincerado la guapa artista en una entrevista para la revista Women's Health, en la que también protagoniza un impresionante reportaje fotográfico completamente desnuda.

"Creo que he pasado por una fase de crecimiento personal. Es cierto que la nueva normalidad ha cambiado, es diferente y creo de corazón que nos acostumbraremos a ello", asegura en conversación con la publicación haciendo gala de una actitud lo más positiva posible que, sin embargo, no le impide reconocer que el proceso no estuvo exento de dolor.

"Se ha tratado de todo un viaje y al mismo tiempo yo he vivido una transformación, respecto a lo que necesito y quiero como mujer. Supongo que todos queremos aferrarnos a lo que tenemos delante nuestro, pero cuando te abres de mente y dices: 'Quiero lo mejor para mí y para mi hija' y tienes que aceptar lo que sea que eso implique. En nuestro caso, pasaba por seguir caminos separados", alega antes de insistir una última vez que su divorcio de la estrella de Hollywood ha sido algo "positivo".

Respecto a su decisión de posar sin ropa, Jenna reconoce que después de tantos años dedicándose al baile ha perdido todo sentido de la "decencia", por lo que en su caso no supone un gran acontecimiento, aunque sí espera que inspire a otras mujeres a aceptar y celebrar su feminidad."Al parecer, cuando te conviertes en madre tienes que olvidarte de tu sexualidad, y eso es algo que nunca he comprendido", lamenta la guapa morena, que ha sido víctima en primera persona de críticas e insultos por sus publicaciones en las redes sociales, que algunos consideran demasiado "sugerentes" para una madre.

"Yo opino que no hay nada más sexy que convertirse en madre. Has creado una vida, eso lo significa todo. Y no deberías verte obligada a cambiar todo lo que ya era solo porque has tenido un niño", apunta".