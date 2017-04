Jennifer Aniston "odia" la barba de su marido Justin Theroux

El matrimonio formado por los actores Justin Theroux y Jennifer Aniston siempre se ha visto definido, al menos en el ámbito público, por la naturalidad con la que ambos se expresan sobre los aspectos más cotidianos de su vida en común, por lo que no debería resultar demasiado extraño que el intérprete se haya animado ahora a desvelar una de las aparentemente escasas cuestiones que llevan a la pareja a sacar a relucir sus diferencias más profundas, una disputa que gira en torno nada menos que al vello facial del guapo artista.

"Creo que ya le va gustando un poco más, hasta cierto punto al menos. Le gusta durante el primer mes y después siempre me dice: 'Vale, ya es hora de que te la quites'. La odia con todas sus fuerzas pero yo siempre le respondo con lo mismo: 'No puedo, tengo que dejármela crecer para toda la temporada de la serie'. Durante la primera temporada, me tuve que dejar una barba de tres días y para ella fue toda una tortura, pero ahora es mucho más suave", confesó el intérprete en el programa de la humorista Ellen DeGeneres.

Al margen de esta anecdótica disputa, lo cierto es que Justin Theroux no podría sentirse más afortunado de contar con una compañera de vida que le facilita todos y cada uno de los retos que le presenta el día a día, hasta el punto de considerarla la mejor "aliada" en la que apoyarse cuando le sobrevienen las dificultades.

"El matrimonio hace que las pequeñas cosas sean mucho más pequeñas y que las grandes vayan empequeñeciendo. Tienes un aliado todos los días y es genial contar con alguien que te cubra las espaldas", afirmó sobre el cambio de mentalidad que ha venido experimentando durante su etapa como hombre casado, antes de dejar entrever una posible colaboración profesional entre ambos que sin duda dejaría gratamente sorprendidos a sus admiradores.

"A veces nos gusta ponernos a intercambiar ideas, pero la verdad es que me gustaría encontrar algo de lo que yo pudiera escribir y en lo que a ella le apeteciera actuar. Pero sí, sería fantástico que pudiéramos trabajar juntos algún día", aseveró.