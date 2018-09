Jennifer Garner vivió una experiencia muy "incómoda" en su última visita al cine

La actriz Jennifer Garner no ha tardado en desahogarse a través de su cuenta de Instagram sobre la experiencia tan "incómoda" que vivió este fin de semana tras acudir curiosamente al primer visionado de su última película, 'Peppermint', en un concurrido cine de Los Ángeles: una idea que no nació precisamente de ella sino de la productora del citado filme, cuyos responsables parecían muy interesados en que la intérprete conociera de primera mano las sensaciones que la trama dejaba en el público.

"El estudio me animó a que fuera al cine y viera la película rodeada de gente. Creo que querían que hiciera una especie de encuesta a pie de calle o algo parecido. Y si hay algo que he aprendido de esta situación tan incómoda es que soy un poco gallina, porque no me atreví a hablar con nadie e hice todo lo posible por pasar inadvertida. No quería que la gente pensara que estoy obsesionada conmigo misma", ha revelado la exmujer de Ben Affleck en un vídeo colgado en su perfil de la plataforma.

En cualquier caso, la estrella de Hollywood parece haber quedado relativamente satisfecha con las reacciones que pudo captar por parte de ciertos espectadores, ya que no ha dudado en darles las gracias a todos por su asistencia al tiempo que, por otro lado, avisaba al resto de sus seguidores que estuvieran muy atentos si se animaban esta semana a pasarse por el cine para verla en acción.

"Muchas gracias a todos los que dedicaron parte de su fin de semana y el dinero que ganan con tanto esfuerzo a ver a Riley North [nombre de la protagonista de la historia] y a mí. Y a los que quizá vayáis esta semana, solo puedo deciros que igual os topáis conmigo en el cine acechando desde las cortinas", ha bromeado la artista poco después de afirmar, por el contrario, que era poco probable que fuera a repetir semejante aventura.

"La verdad es que no había hecho esto nunca ¡y ahora entiendo exactamente por qué!", apuntaba al comienzo de la grabación.