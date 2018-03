Jennifer Lawrence desvela la broma pesada de Amy Schumer tras quedar soltera

Teniendo en cuenta que ya han pasado varios meses desde que se confirmara el fin de su relación con el cineasta Darren Aronofsky, resulta hasta cierto punto comprensible que a la actriz Jennifer Lawrence ya no le resulte incómodo compartir en público la curiosa forma que tuvo su amiga Amy Schumer de consolarla en los meses inmediatamente posteriores a la separación.

"Cuando Darren y yo rompimos, estaba tan triste que tuve que decírselo inmediatamente. Al día siguiente recibí en casa un ramo de flores y me quedé alucinada, como diciendo: '¿Pero esto qué es?'. Llevé el ramo a la mesa y fue ahí donde me encontré la nota, en la que literalmente ponía: 'Siento mucho que vayas a morir sola. Con todo mi amor, Amy'", ha contado a su paso por el programa de televisión 'Watch What Happens Live'.

Afortunadamente para ella, en la actualidad la oscarizada intérprete está disfrutando al máximo de la libertad y la plena autonomía que se desprenden de su regreso a la soltería, mientras que la mordaz humorista ha pasado -en el transcurso de solo unos meses- de enterrar una historia de amor en el pasado, la que le unió durante año y medio a Ben Hanisch, para acabar casándose con el reputado chef Chris Fischer en una ceremonia secreta que tuvo lugar hace escasos días.

"Ahora mismo estoy en modo soltera y tengo esta actitud de: 'Genial, ahora puedo hacer lo que quiera, quedarme sola en casa y pasarme el día viendo programas de televisión terribles'. Pero sé que en unos días empezaré a acusar la soledad y será devastador. Todavía no he llegado a ese punto, así que estoy bien", aseguraba Jennifer durante la presentación en Londres de su nueva película 'Gorrión Rojo'.