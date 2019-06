Jennifer Lawrence está deseando casarse con Cooke Maroney

Han pasado ya cuatro meses desde que la pareja formada por Jennifer Lawrence y Cooke Maroney confirmara a través del representante de la actriz su decisión de pasar por el altar en algún momento del futuro cercano. Y aunque la oscarizada intérprete no se ha animado todavía a dar demasiados detalles sobre cuándo se producirá semejante acontecimiento, en su última entrevista ha dejado entrever al menos que no pasará demasiado tiempo antes de poder presentarse ante el mundo como la 'señora Maroney'. "Es la mejor persona que he conocido en este mundo, así que me sentiré muy privilegiada de convertirme en una Maroney. De verdad que es maravilloso y cada día me gusta más", ha asegurado la artista de 28 años en conversación con su amiga Catt Sadler, responsable de podcast 'Naked'. "Antes de conocerle, no me encontraba preparada para dar un paso así, pero en cuanto lo hice me dije: 'Me quiero casar con él cuanto antes'", ha añadido orgullosa. Se desconoce por ahora si los dos enamorados optarán por un enlace civil o religioso para sellar su compromiso de por vida, pero lo cierto es que la estrella de Hollywood ha hecho varias referencias al carácter "legal" del futuro acto y al "papeleo" con el que tendrán que lidiar ambos a la hora de hacer efectiva su unión matrimonial. "Empecé con lo básico: ¿cómo me siento? ¿Es buena gente? ¿Es amable? Y tras responderme a esas preguntas me di cuenta, y sé que puede sonar demasiado estúpido, de que era el indicado para esto. Y ahora nos queremos casar, queremos comprometernos el uno con el otro para el resto de nuestras vidas. Es mi mejor amigo y afortunadamente existe un papeleo concreto para unirme legalmente a él", ha recordado en la misma entrevista.