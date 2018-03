Jennifer Lawrence nos presenta a Gail: su alter ego embriagado

Haciendo gala de su habitual carácter divertido y desenfadado, Jennifer Lawrence acaba de presentar en sociedad a Gail: el alter ego estrafalario y amante de la adrenalina de la actriz que cobra vida siempre que ha bebido alguna que otra copa de ron de más.

"No fui yo quien escogió el nombre, fue ella quien casi se llamó así a sí misma. Creo que fueron mis amigas quienes probablemente la llamaron así por su aspecto físico. Es una borrachera muy concreta. No ocurre siempre que estoy ebria. No siempre me convierto en esa persona que se mete en el mar cuando hay tiburones solo para hacer reír a sus amigas. No pasa siempre. Creo que es por el ron y solo bebo ron cuando estoy de vacaciones", reveló a su reciente paso por el programa de Ellen DeGeneres.

Una de las últimas apariciones de la atrevida Gail fue precisamente durante un viaje al extranjero con unas amigas, que incluso llegaron a sufrir por la integridad de la oscarizada intérprete cuando, sin pensárselo dos veces, devoró unas lombrices todavía vivas y se metió sin miedo en el agua para nadar con tiburones.

"Estábamos haciendo submarinismo cuando, al coger un caracola, el chico que conducía el bote nos dijo: 'Mirad, ¡tiene pequeños gusanillos!'. Le arranqué uno de las manos y me lo tragué. Después, saqué todos los gusanillos de las caracolas y me los comí. Algunas de mis amigas se partían de la risa, pero al mismo tiempo no entendían nada. Y entonces frenamos y el conductor dice: 'Aquí es donde los pescadores limpian el pescado así que está lleno de tiburones'. Y voy yo y digo: '¡Genial!' y salté del barco. Todo el mundo entró en pánico pidiendo que me trajeran agua y café, que me iba a morir", compartió también en el 'talk show', antes de dejar claro que, por lo general, y si no ha tomado ron, procura ser muy prudente.