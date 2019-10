Jennifer Lopez y Alex Rodriguez donan alimentos a un colegio para todo un año

La pareja formada por Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, la cual se convertirá más pronto que tarde en marido y mujer, ha anunciado a través de la cuenta de Instagram de la celebridad la donación, por parte de su compañía Tiller & Hatch, de suministros alimenticios a un colegio de primaria de Tennessee a fin de cubrir las necesidades nutritivas de sus alumnos durante el transcurso de todo un año.

Tan loable iniciativa viene a colación de una visita reciente de la artista y el exjugador de béisbol a la citada escuela y, especialmente, de una de las charlas que mantuvieron con los profesores del centro escolar.

De hecho, una de las maestras les contó de primera mano el caso de un niño que le había asegurado, entre lágrimas, que pasaba hambre debido a los problemas económicos que atravesaba su familia.

"Cuando escuchamos las historias de los niños y de los maravillosos profesores del colegio de primaria de Jacksboro, supimos inmediatamente que teníamos que ayudar. Cuando me contaron que los maestros tenían que traer comida de casa porque sus alumnos no podían alimentarse como es debido, se me caían las lágrimas, a mí y también a Alex", reza un primer extracto del relato compartido por la artista en su vídeo.

"No sé si vosotros estabais al tanto, pero Alex y yo somos los copropietarios de una firma llamada Tiller & Hatch, así que decidimos donar deliciosas y saludables comidas para los estudiantes y la despensa del colegio, con el objetivo de que tengan suministros para todo un año. Para nosotros, en nuestra condición de latinos y empresarios, es una labor esencial de compromiso con la comunidad, necesaria para que entre todos podamos construir una vida mejor", ha asegurado la diva del Bronx, visiblemente emocionada, durante su alocución.