Jennifer Lopez y Álex Rodríguez no se pierden "ni un solo entrenamiento"

Solo quedan unas horas para que la cantante Jennifer Lopez se presente en el escenario de los American Music Awards, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar este martes en el Microsoft Theater de Los Ángeles, y demuestre con una enérgica actuación que se encuentra "en el mejor estado de forma" de su carrera, como ella misma reconocía hace unos días tras el fin de su exitosa residencia de conciertos en Las Vegas.

Cierto es también, que la diva del Bronx se encargó personalmente de poner de manifiesto, ayer lunes, que cuenta con un físico privilegiado e incombustible al compartir una dura jornada de entrenamiento -como suele ser costumbre en ella- junto a su pareja Álex Rodríguez: una de las leyendas vivas de la liga estadounidense de béisbol y el responsable de documentar la sesión en vídeo para las redes sociales.

"Una agenda muy apretada implica entrenarse a horas intempestivas, pero nunca nos perdemos ni un solo día de entrenamiento. Es la mejor forma de liberarse del estrés. Aquí os enseño la rutina para ejercitar el torso que hemos ejecutado Jennifer y yo esta noche. #Sin excusas", ha escrito el exdeportista profesional en su cuenta de Instagram junto a la mencionada grabación.La polifacética estrella, madre de dos hijos junto a su exmarido Marc Anthony, actriz, productora y ahora jueza del concurso televisivo 'World of Dance', atraviesa un momento personal y profesional inmejorable a sus 49 años de vida; y así se lo hizo saber a sus millones de seguidores virtuales tras cerrar uno de los capítulos más extensos y triunfales de su dilatada carrera, rodeada como estaba de su familia y de buena parte de sus mejores amigos.

"Me siento como una súper mujer tras el espectáculo de esta noche. Cuando comencé esta aventura pensé que no sería capaz de ofrecer 15 pases en 27 días... Es que son muchos. Pero me hice una promesa a mí misma y me dije que, en lugar de hundirme ante el reto, haría todo lo posible por estar fuerte y superar el desafío... Y ahora que ha terminado, estoy decidida a seguir en el mejor estado de forma de mi vida", escribía en su cuenta de Instagram tras el último de sus recitales en el Zappos Theater de la ciudad del juego.