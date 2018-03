Jennifer Lopez y Alex Rodriguez incluyen a sus hijos en sus citas

Puede que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez no tengan -de momento- ninguna intención de poner el broche de oro a su sólida relación sentimental con una hipotética boda, como ya aseguraba la diva del Bronx en una entrevista reciente, pero eso no parece constituir obstáculo alguno para que los dos enamorados puedan disfrutar en su convivencia diaria de ciertas tradiciones y costumbres que suelen estar asociadas a la apacible vida matrimonial. "La verdad es que nos gustan las cosas sencillas, cualquier plan que implique a los niños, unas galletas de chocolate y una película nos parece más que suficiente", ha revelado el exjugador de béisbol al portal de noticias Entertainment Tonight sobre algunas de las actividades que suelen realizar en familia, de la que también forman parte los dos mellizos de la cantante, Max y Emme (9), y las dos hijas que Alex comparte con su exmujer Cynthia Curtis, Natasha (13) y Ella (9).

Otro de los detalles más destacados que se desprende de las revelaciones del afamado exdeportista hace referencia al papel central que juega la versátil intérprete en todo lo referente a la dinámica doméstica, hasta el punto de que Alex no duda en calificarla como la verdadera "jefa" de la casa."Bueno, ya sabéis que [Jennifer] es genial y muy divertida, pero lo mejor de todo es que, como solemos decir nosotros, ella es la jefa y la que toma la mayoría de las decisiones en nuestro hogar", ha aseverado orgulloso.

Teniendo en cuenta el romanticismo que irradian ambos cada vez que se pronunciar sobre los entresijos de su historia de amor, no debería resultar sorprendente que Alex ya esté ideando el plan perfecto para sorprender a su amada de cara a la noche de San Valentín."La verdad es que empecé a prepararlo todo hace ya un tiempo, pero evidentemente no puedo compartir contigo este secreto. Solo puedo decir que va a ser algo muy bueno", ha indicado en la misma conversación con la suficiente cautela para no echar a perder el misterio en torno a un asunto tan trascendental.