Jennifer López y Marc Anthony, unidos para ayudar a Puerto Rico y otras islas

La actriz y cantante Jennifer López y su exesposo y padre de sus dos hijos, el salsero Marc Anthony, se han unido por una buena causa: ayudar a Puerto Rico, la tierra de sus ancestros, y otras islas del Caribe a recuperarse del huracán María.

Jennifer López publicó en su cuenta de Instagram un video en el que anima a la gente a donar dinero para una iniciativa de la primera dama de la isla, Beatriz Roselló, y también otro de Marc Anthony en el que hace el mismo llamamiento.

La actriz y cantante grabó su video a primeras horas de este viernes, con la cara lavada y el pelo recogido en un moño, tras una función de su espectáculo permanente "All I Have", en el auditorio The Axis, del Hotel Planet Hollywood, en Las Vegas.

Tanto ella como Anthony, que se refiere a Puerto Rico como "mi isla", piden apoyar y hacer donaciones al programa de ayuda creado por la primera dama puertorriqueña, Unidos por Puerto Rico.

María ha creado un "terrible daño y devastación" a Puerto Rico y otras islas del Caribe, "tu ayuda es clave", dice el salsero neoyorquino en su mensaje hablado íntegramente en español.





#Repost @marcanthony ・・・ ‪Por favor ayúdenme con este importante llamado a nuestra comunidad.‬ #unidosporpuertorico

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 8:15 PDT





El huracán tocó tierra el miércoles en Puerto Rico con vientos de 250 km/h e intensas lluvias, marejadas y tornados y, según cifras oficiales, ha causado al menos 12 muertos.

María ha dejado sin electricidad a casi la totalidad de los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico y provocado el desbordamiento de varios ríos.

Marc Anthony recuerda que solo unos días antes de María, Puerto Rico fue afectado por Irma, un huracán también de fuerte intensidad, y que cuando llegó el segundo, estaban refugiados en tierras boricuas evacuados de otras islas de las Antillas tocadas por el primero.

López, que habla en inglés y en español en su video, señala que la devastación creada por Irma y María "es imposible de creer".

Ella y sus primos -dice- todavía no han logrado tener noticias de sus familiares la isla.

"Puerto Rico nos necesita", subraya López, quien pide a la gente ayuda para "reconstruir nuestra isla y el Caribe".

"Los quiero y nuestras oraciones están con ustedes", concluye en español.

López y Anthony se casaron en junio de 2004, solo unos meses después de que ella rompiera con Ben Affleck, y se divorciaron en junio de 2014.

La pareja tiene dos hijos gemelos, Maximilian David y Emme Maribel, nacidos en febrero de 2008.





Please help us spread the word to help our fellow sisters and brothers in need #UnitedForPuertoRico #UnidosPorPuertoRico🇵🇷

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 9:24 PDT