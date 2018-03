Jennifer Lopez celebra el décimo cumpleaños de sus queridos "coconuts"

Aunque de cara al resto del mundo Jennifer Lopez sea una de las mayores -y más longevas- estrellas de la música, una habilidosa mujer de negocios y un icono de moda, su primer y más importante papel es el de madre de dos niños que acaban de cumplir 10 años.En un día tan especial, la cantante ha recurrido a los vídeos caseros que tanto su exmarido Marc Anthony, el padre de los mellizos, como ella han ido sacando de sus pequeños a lo largo de la última década para crear unos emotivos montajes que ha compartido en las redes sociales.

"Max, eres mi corazón, mi amor, mi luz... Iluminas cada uno de mis días con tu amabilidad, tu bondad, tu cariño y lo mucho que te preocupas por todos... Tu energía no tiene comparación, tu sentido del humor consigue arrancar risas a todos los que estén a tu alrededor... mi alma antigua, mi chico precioso: ¡Feliz cumpleaños! Sé que te estás haciendo muy mayor, pero siempre serás mi precioso 'coconut'", reza la primera de las dos grabaciones que ha compartido la diva del Bronx, acompañadas de la canción 'Just The Way You Are' que, de alguna manera, recoge todos los sentimientos que está experimentando.

"Emme, eres mi alma, la personificación de mi niño interior, y el ser humano más sensible y alegre que he conocido nunca... y adoro todo acerca de ti; tu sensibilidad artística, tu independencia, tu fuerza y tu espíritu sensible. Feliz cumpleaños, mi princesa marshmallow. Sé que te estás haciendo muy mayor, pero siempre serás mi preciosa 'coconut'".

Al mismo tiempo, la intérprete ha aprovechado para analizar sus propios sentimientos y llegar a la conclusión de que la última década ha pasado en un abrir y cerrar de ojos junto a sus retoños, que como ella misma reconoce, desde su llegada al mundo han cambiado radicalmente su mundo "curando" su alma y "rejuveneciendo" su vida.