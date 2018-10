Jennifer Lopez se despide emocionada de su exitosa residencia en Las Vegas

La cantante Jennifer Lopez no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para rememorar con su legión de seguidores algunos de los momentos más especiales del último concierto de su exitosa residencia en Las Vegas, el espectáculo 'All I Have' que bajó definitivamente el telón este fin de semana tras tres años consecutivos en la ciudad del juego y 100 millones de dólares recaudados en taquilla.

Además de dar las gracias a sus bailarines, músicos, técnicos y, en general, a todo el personal que ha trabajado con ella en una de los proyectos más rentables y satisfactorios de su carrera musical, la diva del Bronx no se ha olvidado de hacer una cariñosa mención a su chico, el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, para resaltar el apoyo incondicional que siempre le ha brindado al respecto y, también, en la última y emotiva función del pasado sábado.

"El papá y sus hijas... Una de las cosas que más amo de él... Lo mucho que quiere y se preocupa de sus niñas. ¡Eres un gran padre!", ha escrito la neoyorquina en su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparece posando con Álex y su prole en la alfombra roja previa al recital."¡Llegamos, vimos y bailamos una y otra vez! Una noche preciosa y llena de gente preciosa. Siento un amor tremendo por la familia que aquí se ve representada. Os quiero mucho, chicos.

Se necesita a todo un pueblo para trabajar aquí y, afortunadamente, tengo el mejor equipo del mundo. Gracias por una noche mágica y por hacerme sonreír", publicaba unas horas antes para acompañar una grabación en blanco y negro que resume a la perfección la experiencia vivida estos años.

Sin embargo, a pesar de la nostalgia y los sentimientos encontrados que la embargan ante el cierre de tan intenso capítulo, Jennifer ha vuelto a demostrar que no es de esas estrellas que se recrean demasiado en el pasado al empezar a promocionar ya la nueva temporada del concurso televisivo 'World of Dance' -cuya tercera temporada empezó a grabarse hace unos días -en el que ejerce de flamante jueza y mentora.

"Ocupando mi lugar y preparada para comenzar. ¡Vamos a bailar! Primer día de grabación de 'World of Dance', tercera temporada", ha publicado con entusiasmo hace unas horas en Instagram al tiempo que enseñaba a sus fans el impresionante vestido dorado que lucía para la ocasión.