Jennifer Love Hewitt sigue haciendo 'vajazzles' en las ocasiones especiales

La actriz Jennifer Love Hewitt lleva años defendiendo los beneficios de la práctica que ella misma ha bautizado como 'vajazzles' combinando las palabras 'vagina' y 'bedazzling', como se denomina en inglés el arte de decorar con pequeñas piedras de fantasía.

En su experiencia, adornar sus partes íntimas siempre ha contribuido a aumentar su autoestima y a hacerla sentir más sexy al "esconder un secreto brillante en los pantalones".

Esa moda alcanzó su punto álgido a principios de esta década, pero la protagonista de 'The Client List' sigue manteniéndose fiel a ella de cara a las ocasiones especiales"La verdad es que volví a hacerlo para un par de citas con mi ginecólogo y mi obstetra, solo para hacer que se rieran y romper el hielo, pero desde entonces no he vuelto a recurrir a ello.

Estuve pensando acerca de ello ayer mismo", ha confesado Jennifer en una entrevista a la revista ELLE.

Lo cierto es que los días en que podía permitirse pasarse horas decorando con cristales de Swarovski sus genitales antes de una alfombra roja o una sesión fotográfica especialmente provocativa pasaron a la historia cuando se convirtió en madre de dos niños y los días pasaron quedársele cortos.

En la actualidad, lleva un estilo de vida muy diferente al ser esperaría de una estrella de la pequeña pantalla y un mito erótico de los 90."A veces pienso que me he vuelto tan aburrida que a la gente no le queda más remedio que inventarse rumores sobre mí porque en realidad lo único que hago es encargarme de la colada y comer yogur helado", asegura al respecto.