Jessica Alba se arrepiente de varios de sus tatuajes

La actriz Jessica Alba se grabó recientemente las constelaciones del zodiaco de cada uno de sus tres retoños en el brazo, lo cual demuestra que no ha renegado de los tatuajes con el paso de los años, pero la cruda realidad es que si pudiera dar marcha atrás tomaría unas cuantas decisiones muy diferentes.

"Tengo unos cuantos tatuajes, y me arrepiento de uno... puede que de dos", ha reconocido en una entrevista al portal Refinery 29.Uno de ellos es sin duda el lazo que se grabó en la parte baja de la espalda en la nefasta época en que lo más sexy era enseñar algún grabado en tinta por encima de los pantalones de talle bajo.

El otro dibujo del que le gustaría deshacerse se encuentra en la nuca y, aunque se trate de una flor muy poco visible, ha tratado sin éxito de eliminarlo en varias ocasiones.

"Me lo hice cuando tenía 17 años, y me pongo furiosa solo de pensarlo. Me he sometido a muchas sesiones de láser, pero no hay manera de que se quite", ha lamentado.Pese a esos pequeños arrepentimientos, la estrella de Hollywood reconvertida en empresaria no ha perdido la esperanza de encontrar el diseño perfecto.

"Quería que se me ocurriera algo que siguiera teniendo significado años después, porque cuando te tatúas algo con 17 años, al llegar a los 38 te empiezas a plantear si realmente tiene un significado tan importante", ha explicado acerca de su última visita al tatuador, alegando que al menos sus hijos "serán para siempre".