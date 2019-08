Jessica Alba: A quien no le guste mi cuerpo, que no lo mire

La actriz Jessica Alba obtuvo el dudoso honor de convertirse en una sex-symbol de la industria en la primera etapa de su carrera, cuando consiguió el papel protagonista en la serie 'Dark Angel' siendo tan solo una veinteañera. Irónicamente, en aquella época estaba lidiando con una gran inseguridad acerca de su cuerpo e incluso su propia personalidad que, en retrospectiva, ella atribuye a la necesidad que sentía de aparentar ser alguien que no era solo para adaptarse a la idea que otros se habían formado de ella y ganarse así su aprobación.

"¿Y quién soy ahora? Alguien a quien le importa todo una mi**da", explica en una nueva entrevista a la revista InStyle. "Tengo tres hijos, ellos han explotado mi cuerpo, y no me importa. Sé que soy lista, no me importa lo que piensen los demás. Estoy bien así".

Al igual que le sucede a muchas otras estrellas de Hollywood con el paso de los años, la intérprete reconvertida en empresaria no empezó a hacerse con el control de su imagen pública hasta bien entrada en la treintena, cuando se negó a seguir siendo presentada como un objeto de deseo desde una perspectiva exclusivamente masculina.

"Aunque no pasa nada por ser sexy", matiza. "Si me apetece ponerme una falda corta o un estampado muy llamativo, ¡pues adelante! Lo hago porque quiero y como yo quiero. Puedo mostrar lo que me dé la gana y tapar lo que prefiera disimular, y sigo sintiéndome bien de ambas maneras".El mejor ejemplo que se le ocurre para resumir ese cambio en su mentalidad está relacionado con el nacimiento de su tercer hijo: siete meses más tarde estaba previsto que apareciera en la portada de esa misma publicación y ella se presentó en la sesión fotográfica en el día indicado sin haberse preparado de ninguna manera especial.

"Si hubiese sido más joven, probablemente me habría obsesionado con hacer dieta y un montón de ejercicio, pero en su lugar pensé: 'Esta es mi situación actual, así soy yo en este momento concreto. Esta es mi vida, y este es mi cuerpo'".