Jessica Alba teme por la seguridad de sus hijas

Aunque en más de una ocasión ha afirmado orgullosa que la maternidad constituye el apartado más gratificante de su vida, lo cierto es que la actriz Jessica Alba reconoce ahora que, además de incontables satisfacciones, sus hijas Honor (8) y Haven (5) le traen continuos quebraderos de cabeza por su manía de jugar con los tacones más "peligrosos" de los muchos que pueblan el guardarropa de la intérprete.

"Las niñas no dejan de ponerse mis zapatos. Oh Dios mío, me vuelven loca porque no puedo evitar pensar que en cualquier momento se pueden caer y romperse el cuello", explicó la intérprete californiana a la revista Us Weekly antes de ofrecer otra buena muestra del carácter algo temerario que define a las dos niñas de su matrimonio con Cash Warren.

"No hay día en que no les dé por ponerse mis zapatos y tratar de bajar las escaleras con ellos. Cada vez que las veo en esa situación les pregunto: '¿En serio?'. Y encima resulta que sus preferidos son los Alaïas, que tienen triple plataforma y son sin duda los más peligrosos que tengo. ¿Por qué no se encapricharán de unas sandalias? Pues no, tienen que ser los Alaïas o unos Stella McCartney enormes", se quejó amargamente.

Para dejar claro una vez más que su vida doméstica está lejos de ser idílica y apacible, la estrella de Hollywood tampoco tiene reparo alguno a la hora de poner en evidencia a su marido y reprocharle que no aproveche mejor los escasos momentos de tranquilidad que les proporcionan las pequeñas cuando se van a la cama.

Tanto es así, que cuando la pareja se dispone a disfrutar en la intimidad de una buena serie de televisión, siendo dos de sus preferidas las exitosas 'The OA' y 'Stranger Things', Jessica termina siempre viendo el episodio en cuestión completamente sola porque su marido no puede evitar quedarse dormido durante el visionado.

"Nos encanta ver series cuando nos quedamos los dos en el sofá, pero siempre soy yo la que acaba intentando descifrar los secretos de la trama, ya que a mitad del capítulo él ya está roncando. Y yo le miro y me pregunto: 'Pero tío, ¿por qué te empeñas en poner esto en la tele si lo que quieres es dormir plácidamente?'. Pues para él, resulta que un asesinato es la mejor canción de cuna posible. Yo no sería capaz de hacer eso, me implico mucho emocionalmente en este tipo de televisión y suelo comportarme como Angela Lansbury tratando de resolver los misterios", explicó en la entrevista.