Jessica Alba no sabe si volverá a actuar algún día

Tras saltar a la fama con la serie 'Dark Angel' y conseguir su gran oportunidad en el cine con las películas 'Sin City' y 'Los cuatro fantásticos', Jessica Alba desapareció casi por completo de la escena interpretativa -a excepción de pequeños papeles secundarios- para centrarse, como explica ella misma, en cuidar de sus hijas Honor (8) y Haven (5).

"La verdad es que yo no conseguí compaginarlo todo. En realidad, dejé de actuar a tiempo completo cuando tenía 27 años. Si trabajaba en algo era durante un periodo muy corto de tiempo y no es donde enfocaba toda mi energía", se sincera la guapa intérprete acerca de su experiencia como madre trabajadora en una entrevista a Access Hollywood.

Sin embargo, ahora que sus dos niñas han comenzado ya su etapa escolar y no requieren su atención constante, la estrella no ha decidido aún si regresará o no al mundo de la actuación, en gran parte debido al éxito que ha cultivado como empresaria gracias a The Honest Company, a través de la cual comercializa productos de limpieza y para el cuidado del bebé no tóxicos y ligados a un tipo de consumo más ético y respetuoso con el medio ambiente.

"Me encanta contar historias y eso siempre formará parte de mí. Soy una persona creativa y creo que, como intérprete, me interesan cosas muy diferentes. Pero también sé lo que es llevar un negocio, y esa es otra de mis pasiones", se justifica.La apretada agenda de Jessica Alba tiene sin duda también mucho que ver con su reticencia a confirmar de cara al público si en futuro se animará a ampliar la familia.

"A mí me cantan los bebés, el problema es cuando crecen. Es broma", añade en la misma conversación, en la que reconoce que sus dos incursiones en la maternidad fueron "una sorpresa" más que fruto de una cuidada planificación familiar con su marido Cash Warren.