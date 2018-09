Jessica Biel y Justin Timberlake sacan a relucir su faceta más familiar en los Emmy

A pesar de salir del teatro Microsoft de Los Ángeles sin el galardón al que optaba por su aplaudido trabajo en la serie 'The Sinner', la actriz Jessica Biel, quien acudió por primera vez a la ceremonia de entrega de los premios Emmy en calidad de nominada, dejó bien claro a su llegada a la alfombra dorada del evento que el entusiasmo que la embargaba ante su candidatura no se vería disipada en el caso de no hacerse con la preciada estatuilla.

Tanto es así, que además de expresar su gratitud y emoción ante el hecho de que la Academia de la Televisión estadounidense le hubiera brindado finalmente el reconocimiento profesional que tanto merecía, la intérprete de 38 años no tuvo inconveniente alguno a la hora de compartir públicamente ciertos detalles sobre el momento vital que atraviesa su pequeño Silas (3), fruto de su matrimonio con el cantante Justin Timberlake.

"Está muy bien y está enorme... Hoy mismo empezaba su primer curso de colegio, en preescolar. La verdad es que es un día muy importante para todos nosotros. Cada día que pasa está más grande y es más divertido. Ahora tiene el pelo muy largo porque todavía no hemos querido cortárselo. La verdad es que crece a pasos agigantados", reveló la artista al portal de noticias 'Extra'.

Como era de esperar, Jessica se presentó de la mano de su flamante marido en una de las noches más importantes de su carrera interpretativa. Y aunque Justin no quiso salirse en ningún momento del guion que exigía su papel de acompañante -la mayor parte de sus declaraciones tenían como objetivo elogiar a su amada y poner de manifiesto lo orgulloso que estaba de ella-, tampoco pudo resistirse a complementar la entrevista con una referencia a las recientes vacaciones italianas de las que disfrutó la familia al completo.

"Para nosotros Italia es como nuestro lugar feliz. Creo que si vas a Italia y no te diviertes, eso significa que te pasa algo raro", añadió el astro de la música en tono jocoso.