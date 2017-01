Jessica Biel se define a sí misma como una "aspiradora humana"

Desde que se estrenara en la maternidad con el nacimiento de su hijo Silas, fruto de su estable matrimonio con Justin Timberlake, la actriz Jessica Biel no ha tenido inconveniente en compartir con la opinión pública algunas de las anécdotas más llamativas de su apasionante aventura familiar, por lo que no debería resultar demasiado sorprendente que la intérprete haya querido sincerarse ahora sobre los cambios alimenticios que ha experimentado por culpa de su primogénito.

"Me he convertido en una especie de aspiradora humana que empieza a funcionar cuando termina de comer. Le preparas la comida, come lo que tiene que comer y después tú, literalmente, acabas comiéndote lo que se deja en el plato a toda prisa mientras él sale corriendo. Y ese es tu almuerzo, tu único almuerzo", confesó en tono jocoso a la revista People.

Eso sí, a pesar del escaso tiempo libre que tiene para satisfacer sus propias necesidades nutricionales, al menos la intérprete estadounidense puede presumir de estar siguiendo una dieta sana y equilibrada como consecuencia de los gustos tan variados que tiene su primogénito en lo relativo al plano gastronómico.

"La verdad es que soy bastante buena preparando toda clase de verduras y granos. También cocinamos mucho cordero para Silas y también consumimos mucho pescado a lo largo de la semana, que nos encanta a todos. No estoy diciendo tampoco que pueda cocinar yo todos los días, pero la mayor parte del tiempo lo hacemos lo mejor que podemos. También optamos por productos precocinados cuando la ocasión lo requiere", añadió en la misma entrevista.

Una de las razones por las que Jessica Biel, a diferencia de su compañero sentimental, se ha mantenido en los últimos meses prácticamente alejada de la vida pública -y también de las pantallas de cine- reside precisamente en el "gran desafío" que le supone hacer frente a sus muchas responsabilidades domésticas.

"Es muy difícil para mí encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Es genial, maravilloso, me hace sentir como si estuviera en una nube. Pero también tengo que confesar que la maternidad ha sido el gran desafío de mi vida, el trabajo más duro del mundo, pero también el más gratificante", explicaba en conversación con E! News.