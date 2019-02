Jessica Simpson se ríe de sí misma tras romper la tapa del váter con su peso

A lo largo de los últimos meses la cantante Jessica Simpson ha venido utilizando sus redes sociales para documentar los aspectos más incómodos y menos comentados del embarazo: hace unas semanas, por ejemplo, compartió una imagen de sus pies para pedir ayuda a cualquiera que pudiera darle algún consejo sobre cómo lidiar con la hinchazón que había provocado que aumentaran dos veces de tamaño.

En aquella ocasión, la artista recurrió pocos días después a esa misma plataforma para informar a otras futuras mamás del descubrimiento que le había salvado la vida y le había permitido ponerse zapatos de nuevo: una técnica conocida como "tratamiento con ventosas" que utiliza la creación de vacío para eliminar toxinas y favorecer la circulación.

Ahora Jessica -que está esperando su tercer retoño junto a su marido- ha vuelto a compartir una nueva perla de sabiduría en su cuenta de Instagram con la que espera ayudar a otras mujeres en su mismo estado después de llevarse un pequeño susto mientras se encontraba en el baño.

"Advertencia... No os apoyéis contra el respaldo del inodoro cuando estéis embarazadas", ha escrito para ilustrar una fotografía en la que aparece sosteniendo la tapa rota del retrete.

Por si romper los muebles de su casa no fuera suficiente castigo, la artista también se ha visto obligada a invertir dinero en otros que en principio no son de su gusto debido a los problemas digestivos que padece: "Un fuerte reflujo gástrico me ha obligado a comprar mi propio sillón reclinable", ha confesado junto a otra foto en la que aparece descansando en un aparatoso pero confortable sillón.