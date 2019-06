Jessie J y Channing Tatum no están preparados para casarse o tener hijos

En un principio, Jessie J y Channing Tatum quisieron esperar unos prudenciales seis meses antes de empezar a dejarse ver en público juntos, pero el hecho de que la artista ya no se cierre en banda ante cualquier cuestión relacionada con el atractivo intérprete y que en su cuenta de Instagram se hayan vuelto cada vez más frecuentes las referencias a su chico demuestra que el noviazgo se ha consolidado ya por completo.

Sin embargo, su decisión de dejar a un lado esa discreción inicial no significa que se estén preparando para pasar por el altar o formar una familia juntos."¡En absoluto!", ha aclarado la artista a su paso por el programa radiofónico "Heart Breakfast" ante la pregunta de si ya se estaban planteando la posibilidad de que en breve sorprenda a sus fans con la noticia de que están esperando un bebé.

"Lo que pasa es que, como él es Channing Tatum, todo el mundo se está volviendo loco y acelerando las cosas. Ya han empezado a preguntarnos si vamos a casarnos o qué planes tenemos sobre esto o lo otro".

Por otra parte, Jessie ha querido recordar que su historia de amor con la estrella de Hollywood no deja de ser relativamente reciente: "A ver, algunas de las relaciones sentimentales que he mantenido en los últimos cuatro o cinco años duraron mucho más tiempo que el tiempo que llevo con Chan, pero no eran personas famosas, así que a nadie le importaba".

Las especulaciones acerca de la posibilidad de que ambos se estuvieran preparándose para dar un paso tratando de convertirse en padre juntos el actor ya tiene una hija fruto de su matrimonio con Jenna Dewan se pueden haber visto avivadas de alguna manera por las recientes declaraciones de Jessie acerca de su deseo de tener un hijo biológico a pesar de que los médicos le previnieran hace tiempo de que probablemente no lograría quedarse embarazada.

"Yo no he tirado la toalla. En los últimos años he cambiado mi dieta y mi estilo de vida. He trabajado mucho en mí misma y he tratado de mostrarme muy abierta al respecto para iniciar una conversación que eventualmente pueda ayudar a otras personas que no sepan cómo pronunciarse al respecto", ha explicado en ocasiones anteriores