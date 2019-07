Jesy Nelson odiaba ser "la chica gorda" de Little Mix

De todas sus compañeras, la imagen de Jesy Nelson es sin duda la que más cambiado desde que la banda comenzara su andadura en el seno del concurso británico "The X Factor" y no solo por los atuendos cada vez más atrevidos que todas han ido luciendo según maduraban a nivel personal o por el uso de las pelucas o extensiones que tanto les gustan.

A diferencia de las otras tres componentes del grupo femenino, que sí cuentan con las siluetas estilizadas que son la norma en el mundo del pop, ella ha experimentado marcados cambios de peso que se vieron agravados por la presión que recibía a través de las redes sociales.

Aunque a día de hoy haya abrazado un estilo de vida saludable, ella ha querido sincerarse ahora en su cuenta de Instagram acerca del largo camino que ha recorrido hasta reconciliarse con "la chica gorda" que le hicieron creer que era.

"Hace seis meses lo único que quería hacer era olvidarme de esta persona. Quería borrarla de mi memoria y de la de todos los demás. No la veía como Jesy, para mí solo era 'la chica gorda de Little Mix'.Hasta hace poco la odiaba, no porque hubiese hecho nada malo, sino porque me empujaron a hacerlo a través de un acoso constante y un sinfín de críticas", ha lamentado la cantante en una publicación que ha acompañado de una fotografía suya de hace ocho años.

"Si alguien me hubiera dicho en aquella época que un día dejaría de sentirme triste, no le habría creído. Y aquí estoy ahora. Cuando me miro al espejo, ya no veo a Jesy la gorda, veo a Jesy, una chica feliz".

Parte de su proceso para recuperar la confianza en sí misma y aprender a hacer oídos sordos a los comentarios tóxicos ha pasado por grabar un documental para la BBC, en el que se sincera acerca de la factura que pasó a su salud mental el escrutinio al que se veía sometida solo por su físico.

"Desde que grabé mi especial para la BBC he aprendido mucho más de lo que jamás habría imaginado. Gracias a todas las personas realmente inspiradoras a las que he conocido a lo largo de este viaje emocional. Ahora quiero a la chica que aparece en esta foto. He hecho este documental para la Jesy 2011 y para cualquier que se pueda estar sintiendo como ella se sentía entonces. Durante mucho tiempo yo me negué a hablar de mis sentimientos. Por favor, si te sientes así, di algo al respecto y busca ayuda", ha pedido a todos sus seguidores.