Fallon se sincera sobre la "desastrosa" pedida de mano que le ofreció a su esposa

Puede que la pareja formada por el presentador Jimmy Fallon y su esposa Nancy Juvonen se haya erigido a lo largo de la última década como uno de los matrimonios más sólidos de la industria del entretenimiento -son además padres de dos adorables niñas llamadas Winnie (5) y Frances (3)-, pero como se ha encargado de revelar ahora el también humorista, la pedida de mano con la que, en 2007, se propuso sellar de por vida su compromiso no estuvo exenta de imprevistos y de algún que otro 'susto' para la futura novia.

"Aparecí en el muelle preparado para dar el gran paso y me dije: 'No seas blando, no llores hasta que ella no empiece a llorar'. El caso es que soy un tipo muy sensible... Y quería que todo saliera perfecto. Hinqué la rodilla e inmediatamente me puse a llorar como una plañidera", ha rememorado el que fuera actor de 'Saturday Night Live' en conversación con la revista People, antes de ceder parte del protagonismo del relato a su querida esposa, una reputada productora cinematográfica.

"Y ella se quedó petrificada porque pensaba que me estaba dando un ataque o algo así. Mi cara estaba roja como un tomate y arrugada como si estuviera oliendo una tostada quemada", ha añadido Fallon, de 43 años, en tono jocoso.Más allá de estos pequeños y cómicos contratiempos, Nancy no se lo pensó dos veces antes de responder afirmativamente a su propuesta y, en diciembre de ese mismo año, los dos enamorados ponían el broche de oro a su entrañable relación con una boda llena de diversión, emotividad y esa comprensible ilusión ante la perspectiva de pasar el resto de sus vidas juntos.

"Al final me dijo que sí y me hizo el hombre más feliz del mundo. Nos casamos, lo celebramos por todo lo alto y lo recordaremos como uno de los momentos más especiales de nuestra vida en común. Y el resto ya es historia", ha sentenciado con un punto de satisfacción.